В России становится меньше госкомпаний

В России сокращается количество государственных компаний или компаний с госучастием. Общее количество юрлиц в государственной собственности сократилось на 9%, а число компаний, где государство владеет частью акций, уменьшилось на 30% за четыре года, с 2016 по 2019-й.

Общее количество хозяйствующих объектов в госсобственности за 4 года сократилось с 65,5 тыс. до 59,5 тыс., заметил РБК. В этот показатель входят коммерческие компании и предприятия с участием государства, а также госучреждения.

«Для иерархической системы слишком большое число управляемых организаций всегда проблема, и вполне рационально сокращать их количество», — отметил собеседник РБК директор Института анализа предприятий и рынков ВШЭ Андрей Яковлев.



Больше всего за период с 2016 по 2019 год сократилось число компаний в следующих сферах: ремонта, оптовой, розничной торговли, строительства, сельского хозяйства, здравоохранения и соцуслуг.

Напомним, ранее Минфин подготовил поправки в законодательство, чтобы распространить на самозанятых меры по поддержке в осуществлении закупок для государственных компаний и корпораций, которые сейчас действуют для малых и средних предприятий.

