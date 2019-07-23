Главное к утру: мораторий на налоговые льготы для нефтяников, пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае, продление дачной амнистии

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 23 июля.

Минфин РФ добился моратория на введение новых налоговых льгот в нефтяной сфере. Запрет может быть утвержден до 2020 года. Глава ведомства Антон Силуанов предложил такую меру на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он считает, что мораторий должен действовать до 2024 года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал приказ о назначении заместителя главы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). Пост займет Виктор Гулин.

«Коммерсант» рассказал подробности пожара на «Лошарике». Офицеры-подводники, погибшие при пожаре на аппарате АС-31, до последнего боролись за спасение станции и не стали эвакуироваться на лодку-носитель. Погибли моряки от взрыва аккумуляторной батареи, когда им на помощь уже пришли члены сменного экипажа.

На территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар. По последним данным, погиб ребенок, четверо пострадали. Сгорело 20 палаток, еще 6 пострадали от огня. Всего в палаточном лагере находилось 189 детей. При этом он работал без разрешения.

Депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении законопроект о продлении так называемой дачной амнистии. Изначально действие упрощенной схемы регистрации собственности предлагалось продлить до 1 марта 2020 года. После срок был изменен на 2022 год. Однако среди предложенных к проекту поправок есть и сокращение этого срока на 1 год.