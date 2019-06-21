Хабиров рассказал о своей первой рабочей профессии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал о своей первой рабочей профессии. Соответствующий пост опубликован на его странице в Facebook.

Руководитель региона вспомнил свою молодость, когда родители ему говорили, что он должен иметь «настоящую профессию» — «не про «поговорить» или «покомандовать», а уметь что-то делать руками».

«Первую такую профессию — фрезеровщика — я получил на заводе. А стропальщиком и штукатуром стал в стройотряде», — написал Хабиров.

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Также политик пошутил, что если его не выберут в сентябре на выборах главы РБ, то на кусок хлеба он всегда сможет заработать.

Напомним, ранее Хабиров объявил о запуске конкурса по поиску кадров в свою команду.