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Хабиров рассказал о своей первой рабочей профессии

10:37, 21.06.2019
Хабиров рассказал о своей первой рабочей профессии
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал о своей первой рабочей профессии. Соответствующий пост опубликован на его странице в Facebook.

Руководитель региона вспомнил свою молодость, когда родители ему говорили, что он должен иметь «настоящую профессию» — «не про «поговорить» или «покомандовать», а уметь что-то делать руками».

«Первую такую профессию — фрезеровщика — я получил на заводе. А стропальщиком и штукатуром стал в стройотряде», — написал Хабиров.

Также политик пошутил, что если его не выберут в сентябре на выборах главы РБ, то на кусок хлеба он всегда сможет заработать.

Напомним, ранее Хабиров объявил о запуске конкурса по поиску кадров в свою команду.

ОбществоВласть Башкортостан
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