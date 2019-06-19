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Совбез РФ: в мире наступает эра цифрового терроризма

10:41, 19.06.2019
Совбез РФ: в мире наступает эра цифрового терроризма
Фото: kremlin.ru

В настоящее время в мире наступает эра цифрового терроризма. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Уфе.

По его мнению, масштабы цифрового терроризма крайне опасны.

«Последствия уже в ближайшее время могут быть сопоставимы с оружием массового уничтожения», — цитирует Кокова ТАСС.

Напомним, в мероприятии, организованном Советом безопасности России, участвуют делегации более чем из 120 стран мира. Форум проходит с 18 по 20 июня в Уфе. Он посвящен вопросам обеспечения национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития государств в условиях роста гибридных угроз, а также международному сотрудничеству в этой и других сферах.

Ранее на форуме директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что в Венесуэле отрабатывается новый механизм ведения гибридной войны.

ОбществоВласть Башкортостан
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