Новости аналитики

16:43 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек

15:54, 09.06.2019
С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек
Фото: realnoevremya.ru

Более 500 участников основной волны ЕГЭ этого года были удалены с экзамена за различные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве уточнили, что у 223 нарушителей во время ЕГЭ были обнаружены мобильные телефоны, у 219 — шпаргалки.

Кроме того, уже после экзаменов 14 человек выложили фотографию своих вариантов заданий ЕГЭ.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов подчеркнул, что нарушения не носят массового характера.

Отмечается, что нарушители смогут пересдать эти предметы только на следующий год, передает «Интерфакс».

Ранее в Рособорнадзоре рассказали, что самым распространенным нарушением на ЕГЭ является использование шпаргалок и мобильных телефонов.

АналитикаОбществоОбразование
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров