С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек

Более 500 участников основной волны ЕГЭ этого года были удалены с экзамена за различные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве уточнили, что у 223 нарушителей во время ЕГЭ были обнаружены мобильные телефоны, у 219 — шпаргалки.



Кроме того, уже после экзаменов 14 человек выложили фотографию своих вариантов заданий ЕГЭ.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов подчеркнул, что нарушения не носят массового характера.

Отмечается, что нарушители смогут пересдать эти предметы только на следующий год, передает «Интерфакс».

Ранее в Рособорнадзоре рассказали, что самым распространенным нарушением на ЕГЭ является использование шпаргалок и мобильных телефонов.

