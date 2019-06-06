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В Банке России сообщили о росте международных резервов страны

17:34, 06.06.2019
В Банке России сообщили о росте международных резервов страны
Фото: wikipedia.org / NVO

Центробанк России сообщил, что международные резервы страны увеличились до $495,2 млрд.

«Международные резервы по состоянию на 31 мая составили $495,2 млрд, увеличившись за неделю на $3,0 млрд, или на 0,6%», — следует из информации на сайте регулятора.

Отмечается, что рост международных резервов произошел в результате совокупного положительного влияния факторов, наиболее значимыми из которых были покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и поступления от кредитных организаций — резидентов по операциям «валютный своп».

Напомним, что по состоянию на 24 мая 2019 года международные резервы составляли $492,2 млрд.

АналитикаЭкономикаФинансы
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