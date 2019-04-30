Политтехнолог Аббас Галлямов прокомментировал скандал на шоу «Голос. Дети»

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Политтехнолог Аббас Галлямов отмечает, что дочь Алсу получила во время голосования 30 тысяч голосов из Башкирии. Со слов Галлямова, удивить этот факт может только людей со стороны, но никак не жителей региона. Об этом политтехнолог заявил в своем Facebook.



— Не скажу, что Алсу для Башкирии — народный герой, но она там точно не рядовая московская звезда. Отец певицы Ралиф Сафин — выходец из республики. В 2003 году он участвовал в избирательной кампании на пост ее президента. Алсу самым активным образом агитировала за него, — вспоминает Галлямов.



"Татарские районы тогда массово проголосовали за отца певицы. Во многих из них, несмотря на использовавшийся против него колоссальный административный ресурс, он занял первое место, далеко опередив действующего главу", — продолжает политтехнолог. С его слов, именно с тех пор Алсу для республики и особенно для ее западных территорий — гораздо больше, чем просто певица.



Напомним, ранее представитель Алсу Нина Пономарева опровергла слухи о подтасовке результатов голосования на шоу «Голос. Дети».

Скандал разгорелся после того, как десятилетняя дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова победила в финале шестого сезона телепроекта.



