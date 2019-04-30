Страны ОПЕК+ примут решение о дальнейшей судьбе сделки в июне

Страны ОПЕК+ примут решение о будущем сделки на июньской встрече. Об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.



«Мы примем это решение в июне, когда встретимся», — приводит слова министра «РИА Новости».



Добавим, что в июне в Вене должны состояться очередные встречи министров стран ОПЕК и ОПЕК+.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что в апреле этого года Россия намерена сохранить добычу нефти на уровне, прописанном в соглашении ОПЕК+.

По словам президента РФ Владимира Путина, Россия готова продолжать работу с ОПЕК, но добыча нефти не должна останавливаться. Глава государства подчеркнул, что у российских компаний есть планы по развитию новых месторождений.

