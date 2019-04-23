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Промышленность

Структура миллиардера Романа Троценко может приобрести завод удобрений «Аммоний»

15:28, 23.04.2019
Структура миллиардера Романа Троценко может приобрести завод удобрений «Аммоний»
Фото: Максим Платонов

Кемеровский «Азот» миллиардера Романа Троценко может приобрести татарстанский завод удобрений «Аммоний».

«Если будут приемлемые условия, значит, сделка будет», — цитирует бизнесмена «Интерфакс».

Стоимость завода Троценко не уточнил.

«Конкурсные условия, посмотрим, как конкурс закончится», — пояснил он.

Ранее СМИ сообщили, что на «Аммоний» претендуют две компании — «Еврохим» и «Лукойл». Они готовы заплатить за завод $1 млрд каждый.

Потом официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что «Аммоний» нашел ключевого инвестора.

Промышленность Татарстан
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