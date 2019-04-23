Структура миллиардера Романа Троценко может приобрести завод удобрений «Аммоний»
Кемеровский «Азот» миллиардера Романа Троценко может приобрести татарстанский завод удобрений «Аммоний».
«Если будут приемлемые условия, значит, сделка будет», — цитирует бизнесмена «Интерфакс».
Стоимость завода Троценко не уточнил.
«Конкурсные условия, посмотрим, как конкурс закончится», — пояснил он.
Ранее СМИ сообщили, что на «Аммоний» претендуют две компании — «Еврохим» и «Лукойл». Они готовы заплатить за завод $1 млрд каждый.
Потом официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что «Аммоний» нашел ключевого инвестора.Промышленность Татарстан
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