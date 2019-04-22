АКРА подтвердило рейтинг КАМАЗа на уровне «А+»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО «КАМАЗ» на уровне «А+(RU)» со стабильным прогнозом.



Как сообщается на сайте АКРА, кредитный рейтинг компании обусловлен высоким уровнем системной значимости для российской экономики и высокой степенью влияния государства. Также КАМАЗ имеет сильные рыночные позиции, высокий уровень корпоративного управления, сильную географическую диверсификацию, сильную ликвидность и средние показатели оценки бизнес-профиля, размера, рентабельности бизнеса, долговой нагрузки и обслуживания долга.

Кроме того, АКРА подтвердило рейтинги выпусков облигаций ПАО «КАМАЗ» серий БО-07 — БО-11 на уровне «АА-(RU)» и БО-П01 — «БО-П02 на уровне «А+(RU)».

Ранее сообщалось, что новый завод КАМАЗа и Daimler по производству кабин для грузовиков откроют в Набережных Челнах 27 мая текущего года.