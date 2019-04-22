Угольные компании попросили РЖД снизить тарифы на поставку сырья в Европу

Министерство энергетики России и угледобывающие компании на совещании 17 апреля попросили РЖД снизить тарифы на перевозку угля на западном направлении, где цены упали до трехлетнего минимума.



Отмечается, что цены на энергетический уголь, крупнейшим производителем которого в России является СУЭК, упали в Европе на 41% по сравнению с началом года. В начале апреля цена составляла $50 за тонну.



Как сообщает РБК, снижение тарифов также обсуждалось 9 апреля на совещании в Минэнерго с участием угольщиков. Эту тему поднимали и на встрече 11 апреля с замгубернатора Кемеровской области Андреем Пановым.

По итогам второго совещания было решено, что угледобывающие компании проведут переговоры с операторами о снижении ставок на подвижной состав.



Ранее сообщалось, что ООО «Восточная горнорудная компания» планирует построить на Сахалине линию по транспортировке угля длиной 28 км. стоимость проекта оценивается в 7,8 млрд рублей.

