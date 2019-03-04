ВГК построит на Сахалине крупнейший угольный конвейер за 7,8 млрд рублей

ООО «Восточная горнорудная компания» (ВГК) планирует построить на Сахалине линию по транспортировке угля длиной 28 км. Компания оценивает вложения в проект в 7,8 млрд рублей.

Этот угольный конвейер должен стать самым длинным в России, отмечает пресс-служба правительства области. Он должен быть запущен уже в 2021 году.

Строительством линии займется французская компания RBL-REI SA, один из мировых лидеров в области инжиниринга подобных систем.

Председатель совета директоров ВГК Олег Мисевра рассказал, что проект позволит увеличить объемы транспортировки угля с Солнцевского разреза в порт Шахтерск с 7,5 до 20 млн тонн.

В целом же ВГК обещает вложить в добычу угла на территории Углегорского района Сахалина около 20 млрд рублей.