Радий Хабиров заявил, что намерен показать себя работой, а не дебатами

Врио главы Башкирии Радий Хабиров отметил, что не интересуется предвыборными дебатами, а намерен показать свою работу в качестве руководителя региона до предстоящих выборов. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости» на полях Ялтинского форума.

Он подчеркнул, что суть его предвыборной кампании заключается в том, чтобы люди увидели результаты его работы.

«Просто у меня уникальная возможность 10 месяцев поработать, неужели люди за пять минут моих дебатов узнают меня лучше, чем за эти 10 месяцев? Поэтому я занимаюсь этим», — отметил Хабиров.

Добавим, врио главы Башкирии планирует участвовать в выборах руководителя региона от «Единой России» в сентябре 2019 года.

Ранее Хабиров рассказал, что будет с Башкирией в случае снятия санкций.