Новости бизнеса

15:30 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

«Ростех» уволил гендиректора челябинского предприятия, на котором провела обыск ФСБ

14:13, 18.04.2019
«Ростех» уволил гендиректора челябинского предприятия, на котором провела обыск ФСБ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Руководство госкорпорации «Ростех» отправило в отставку гендиректора СКБ «Турбина» Алексея Адаева. Временным руководителем челябинского оборонного предприятия стал Андрей Панкратов.

«Ростех прекратил трудовой договор с генеральным директором АО СКБ «Турбина» Адаевым Алексеем Владимировичем. Соответствующее решение утвердил совет директоров предприятия», — цитирует ТАСС сообщение госкорпорации.

Возглавивший СКБ «Турбина» Панкратов занимает должность замгендиректора предприятия по безопасности и режиму.

Напомним, что накануне ФСБ провела обыски на АО «Специальное конструкторское бюро «Турбина» в Челябинске. Правоохранители расследуют дело о мошенничестве на 300 млн рублей.

БизнесПромышленностьОПК
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров