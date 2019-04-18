«Ростех» уволил гендиректора челябинского предприятия, на котором провела обыск ФСБ
Руководство госкорпорации «Ростех» отправило в отставку гендиректора СКБ «Турбина» Алексея Адаева. Временным руководителем челябинского оборонного предприятия стал Андрей Панкратов.
«Ростех прекратил трудовой договор с генеральным директором АО СКБ «Турбина» Адаевым Алексеем Владимировичем. Соответствующее решение утвердил совет директоров предприятия», — цитирует ТАСС сообщение госкорпорации.
Возглавивший СКБ «Турбина» Панкратов занимает должность замгендиректора предприятия по безопасности и режиму.
Напомним, что накануне ФСБ провела обыски на АО «Специальное конструкторское бюро «Турбина» в Челябинске. Правоохранители расследуют дело о мошенничестве на 300 млн рублей.БизнесПромышленностьОПК
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