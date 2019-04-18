Замруководителя Следкома по РТ возглавил отдел в прокуратуре Татарстана

Бывший замруководителя Следкома по РТ Владимир Циома сегодня приступил к работе в прокуратуре Татарстана. Как утверждают источники «Реального времени» в силовых ведомствах, он возглавил отдел по надзору за исполнением законодательства о защите интересов государства.

В частности, на этот отдел возложен контроль за сферой государственных оборонных заказов. Кроме того, он курирует работу МЧС, ГИБДД, миграционной службы и адвокатуры. А еще осуществляет надзор за соблюдением законодательства в сфере экологии и транспорта.

Должность начальника отдела была вакантной с декабря прошлого года.

В прокуратуре республики данную информацию пока не комментируют.

Напомним, Владимир Циома оставил работу в Следкоме 10 дней назад.