Замруководителя Следкома по РТ возглавил отдел в прокуратуре Татарстана
Бывший замруководителя Следкома по РТ Владимир Циома сегодня приступил к работе в прокуратуре Татарстана. Как утверждают источники «Реального времени» в силовых ведомствах, он возглавил отдел по надзору за исполнением законодательства о защите интересов государства.
В частности, на этот отдел возложен контроль за сферой государственных оборонных заказов. Кроме того, он курирует работу МЧС, ГИБДД, миграционной службы и адвокатуры. А еще осуществляет надзор за соблюдением законодательства в сфере экологии и транспорта.
Должность начальника отдела была вакантной с декабря прошлого года.
В прокуратуре республики данную информацию пока не комментируют.
Напомним, Владимир Циома оставил работу в Следкоме 10 дней назад.
Справка
Владимир Николаевич Циома
- Родился 3 октября 1978 года в Казани.
- В 2000 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина.
- Работу в органах прокуратуры начал в 2000 году в должности следователя прокуратуры Ново-Савиновского района города Казани.
- В 2002—2004 гг. — старший следователь прокуратуры Ново-Савиновского района города Казани.
- В 2004—2005 гг. — помощник прокурора Ново-Савиновского города Казани.
- В 2005—2007 гг. — заместитель прокурора Лаишевского района.
- В 2007—2015 гг. — прокурор Лаишевского района.
- В 2015 — май 2017 гг. — Зеленодольский городской прокурор.
- В 2017 — апрель 2019 г.г. — заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Татарстану
Старший советник юстиции. Награжден Благодарственным письмом полномочного представителя Президента РФ в ПФО (2010), нагрудным знаком «За безупречную службу» (2016). В 2009 году досрочно присвоен классный чин «советник юстиции».
Женат, воспитывает двух сыновей.
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