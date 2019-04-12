В ОЭЗ «Алабуга» после закрытия заводов Ford запустят семь новых производств

Сегодня министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов на встрече с сотрудниками Ford Sollers рассказал, что в этом году в ОЭЗ «Алабуга» будет открыто семь новых производств.

В результате создания новых предприятий появится более 700 новых рабочих мест. Кроме того, в 2020 году планируется открытие еще двух производств и создание более 70 рабочих мест.

Каримов также отметил, что заинтересованность в принятии на работу сотрудников Ford Sollers уже проявили ПАО «КАМАЗ» и Haier. Вместе с тем ведутся переговоры с ОЭЗ «Алабуга» о возможности трудоустройства высвобождаемого персонала на предприятиях-резидентах, передает пресс-служба Минпромторга РТ.

Напомним, что Ford прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года и закроет заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга».

Ford Sollers предложил работникам добровольно уволиться с закрывающихся заводов. За это они получат от 5,5 до 12 месячных окладов в зависимости от стажа.

