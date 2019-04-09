СК: в уфимском фитнес-клубе мужчина домогался до 10-летней девочки

Следком возбудил уголовное дело в отношении жителя Уфы, обвиняемого в домогательстве к 10-летней девочке.

Инцидент произошел 3 апреля в помещении бассейна одного из городских фитнес-клубов. По версии следствия, 39-летний мужчина пытался изнасиловать школьницу. Потерпевшая рассказала о случившемся матери, которая обратилась в полицию.

В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, сообщили в региональном СУ СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее в Башкирии 23-летняя девушка-следователь обвинила начальника в жестком избиении.