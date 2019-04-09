Новости общества

13:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СК: в уфимском фитнес-клубе мужчина домогался до 10-летней девочки

11:41, 09.04.2019
СК: в уфимском фитнес-клубе мужчина домогался до 10-летней девочки
Фото: sledcom.ru

Следком возбудил уголовное дело в отношении жителя Уфы, обвиняемого в домогательстве к 10-летней девочке.

Инцидент произошел 3 апреля в помещении бассейна одного из городских фитнес-клубов. По версии следствия, 39-летний мужчина пытался изнасиловать школьницу. Потерпевшая рассказала о случившемся матери, которая обратилась в полицию.

В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, сообщили в региональном СУ СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее в Башкирии 23-летняя девушка-следователь обвинила начальника в жестком избиении.

Общество Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Романом Костомаровым, олимпийским чемпионом по фигурному катанию

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров