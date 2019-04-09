В Уфе вынужденно сел самолет из-за приступа эпилепсии у пассажирки

В Уфе вынуждено сел самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Москвы в Новосибирск. Это связано с приступом эпилепсии у пассажирки.

Лайнер сел в аэропорту в 1.54 по местному времени (23.54 мск). Пассажирка 2002 года рождения из-за подозрения на эпилептический припадок была снята с рейса и отправлена в больницу №22 Уфы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на аэропорт столицы Башкирии.

Всего на борту самолета находилось 138 человек. В 2.48 по местному времени (0.48 мск) борт вылетел в Новосибирск.

Ранее Транспортная прокуратура начала выяснять, как в аэропорту Уфы на самолет рейсом до Москвы проникла женщина без билета и паспорта.