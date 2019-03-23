Рустам Минниханов в Уфе посетит торжества в честь 100-летия Башкортостана

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов планирует провести заседание совета директоров «Татнефти». Также он намерен посетить Уфу, где состоятся торжества в честь 100-летия Башкортостана, сообщает ИА «Татар-информ».

На заседании совета директоров «Татнефти» рассмотрят итоги деятельности компании за два месяца 2019 года и утвердят бюджет на апрель и второй квартал 2019 года. После заседания Рустам Минниханов планирует совершить рабочую поездку в РБ. На праздновании в честь 100-летия Башкортостана президент РТ будет почетным гостем в числе четырех глав регионов.

Напомним, ранее врио главы Башкортостана Радий Хабиров в интервью телеканалу «Россия» рассказал, что республика всегда была опорным регионом для России.

— С момента добровольного вхождения Башкирии в состав российского государства жители нашего края, нашей республики были действительно опорным регионом для Российской Федерации. Мы защищали свободу страны. Мы укрепляли ее экономическую мощь, — заявил Хабиров.



