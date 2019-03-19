ГИБДД проведет массовые проверки на дорогах Уфы
В Уфе на городских дорогах Госавтоинспекция проведет массовые проверки.
Профилактические мероприятия пройдут во вторник, 19 марта. Рейды будут направлены на пресечение нарушений Правил дорожного движения, уточнили в уфимском ГИБДД
Полицейские просят быть водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.
Напомним, ранее сообщалось, что в России через полтора года могут ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч.Общество Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым