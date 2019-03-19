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ГИБДД проведет массовые проверки на дорогах Уфы

07:36, 19.03.2019
ГИБДД проведет массовые проверки на дорогах Уфы
Фото: realnoevremya.ru

В Уфе на городских дорогах Госавтоинспекция проведет массовые проверки.

Профилактические мероприятия пройдут во вторник, 19 марта. Рейды будут направлены на пресечение нарушений Правил дорожного движения, уточнили в уфимском ГИБДД

Полицейские просят быть водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.

Напомним, ранее сообщалось, что в России через полтора года могут ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч.

Общество Башкортостан
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