ГИБДД проведет массовые проверки на дорогах Уфы

В Уфе на городских дорогах Госавтоинспекция проведет массовые проверки.

Профилактические мероприятия пройдут во вторник, 19 марта. Рейды будут направлены на пресечение нарушений Правил дорожного движения, уточнили в уфимском ГИБДД

Полицейские просят быть водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.

Напомним, ранее сообщалось, что в России через полтора года могут ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч.