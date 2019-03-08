Мэрия Уфы опубликовала даты проведения общегородских субботников

Общегородские субботники пройдут в Уфе в апреле, сентябре и октябре текущего года. Даты обозначены на сайте городской мэрии.

Согласно опубликованному документу, субботники состоятся 6, 13 и 20 апреля, 21 сентября и 5 октября. Уточняется, что весной месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории продлится с 25 марта до 30 апреля, а осенью — с 10 сентября по 14 октября.

Напомним, в прошлом году в Татарстане самых активных участников субботников отправляли отдыхать в Крым.