В Татарстане самых активных участников субботников отправят отдыхать в Крым

Министерство экологии РТ будет мотивировать волонтеров, которые помогают находить незаконные свалки и участвуют в субботниках.

Призы ждут граждан, кто активно будет сообщать о нарушениях через систему «Народный контроль». Также подарки ждут школьников, которые участвуют в акции «Школьный экопатруль». Для семей Министерство экологии анонсировало конкурс «Экосемья». Победители получат путевки в Крым, рассказал на брифинге глава министерства Александр Шадриков.

Следить за ходом санитарно-экологического двухмесячника можно в социальных сетях по хештегу #эковесна2018.

С 1 апреля в Минэкологии поступило 11 жалоб на несанкционированные свалки, муниципалитетам поставили задачу ликвидировать их до майских праздников.