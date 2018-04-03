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В Татарстане самых активных участников субботников отправят отдыхать в Крым

11:55, 03.04.2018 1
В Татарстане самых активных участников субботников отправят отдыхать в Крым
Фото: realnoevremya.ru

Министерство экологии РТ будет мотивировать волонтеров, которые помогают находить незаконные свалки и участвуют в субботниках.

Призы ждут граждан, кто активно будет сообщать о нарушениях через систему «Народный контроль». Также подарки ждут школьников, которые участвуют в акции «Школьный экопатруль». Для семей Министерство экологии анонсировало конкурс «Экосемья». Победители получат путевки в Крым, рассказал на брифинге глава министерства Александр Шадриков.

Следить за ходом санитарно-экологического двухмесячника можно в социальных сетях по хештегу #эковесна2018.

С 1 апреля в Минэкологии поступило 11 жалоб на несанкционированные свалки, муниципалитетам поставили задачу ликвидировать их до майских праздников.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    Ещё в СМИ о них раструбить, в соцсетях раззвонить.
    Ну а в «Миротворец» их потом и так занесут.
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