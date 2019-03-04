Башкирского полицейского, участвовавшего в перестрелке в Учалах, наградят посмертно

Майор полиции Рафис Нурмухаметов посмертно будет удостоен ордена Мужества за героизм в январской перестрелке в башкирском городе Учалы.

С просьбой к главе регионального МВД представить сотрудника правопорядка к награде обратились жители Учалов, посчитав, что «он ее заслужил, так как перед лицом смертельной опасности защищал близких ему людей», пишет Учалинская газета со ссылкой на родных полицейского.

Инцидент произошел 13 января этого года в Учалах. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей супругой. Женщина, испугавшись, убежала к соседям.

Вооружившись охотничьим ружьем, мужчина последовал за ней. В результате он ранил соседа, убил его супругу. После чего ситуацию пытался разрешить полицейский Рафис Нурмухаметов, но также был застрелен преступником. Позже злоумышленник убил свою жену и покончил с собой.

Ранее сообщалось, что тяжело раненный в перестрелке в Учалах мужчина пришел в сознание.