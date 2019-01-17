В Башкирии экс-начальник колонии требовал деньги за свидания заключенных

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Экс-начальника ИК-13 (исправительная колония) в Башкирии заподозрили в том, что он требовал деньги за свидания заключенных с близкими.

В отношению него возбуждено три уголовных дела. Экс-начальника колонии подозревают в совершении трех преступлений, предусмотренных частями 1, 3 и 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

Следствием установлено, что в сентябре 2016 года начальник колонии потребовал от одного из осужденных деньги в сумме 20 тысяч рублей, пригрозив, что в случае отказа заплатить, воспрепятствует организации полагающегося ему длительного свидания.

В марте 2017 года начальник колонии получил незаконное денежное вознаграждение в сумме 40 тыс. рублей за разрешение ввезти на территорию колонии бытовую технику для осужденных.



В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в Следственном комитете РФ по Республике Башкортостан.



Ранее 27-летнего экс-полицейского Уфы заподозрили в наркоторговле, вымогательстве и избиении прохожего.