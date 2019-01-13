Эдуард Латыпов стал бронзовым призером этапа Кубка IBU

Биатлонист из Башкортостана Эдуард Латыпов стал бронзовым призером спринта на 10 км с двумя огневыми рубежами на четвертом этапе Кубка IBU. Этот этап кубка проходит в Польше.

Его товарищ по сборной команде России Антон Бабиков оказался десятым в этой гонке, один раз промахнувшись на стрельбище.



Победу в гонке одержал Александр Поварницын. Без промахов на огневых рубежах он показал время 24 минуты 9.4 секунды.

Серебряным призером стал Никита Поршнев, уступивший товарищу по команде 24.9 секунды (0 промахов). Результат Эдуарда Латыпова — плюс 28.4 (два промаха).



