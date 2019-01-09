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В Стерлитамаке во время пожара в квартире сгорела женщина

09:25, 09.01.2019
В Стерлитамаке во время пожара в квартире сгорела женщина
Фото: 02.mchs.gov.ru

В городе Стерлитамак в ночь с 8 на 9 января произошел пожар в квартире по улице Кочетова.

На место происшествия выехали пожарные бригады, а также сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи. Специалисты произвели тушение очага возгорания и вынесли из горящей квартиры мужчину.

В ходе тушения пожара была обнаружена погибшая женщина. Кроме того, спасатели по лестничным маршам эвакуировали 20 человек, в том числе четверых детей, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Огонь был ликвидирован за 20 минут. В настоящее время причина пожара и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее в польском квест-руме сгорели пять несовершеннолетних девушек.

Происшествия Башкортостан
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