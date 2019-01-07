Тему Хартикайнен: «Продолжали играть в свою игру и сегодня нас прорвало»

Тему Хартикайнен, нападающий ХК «Салават Юлаев», команда которого разгромила «Амур» (6:1) поделился своими впечатлениями от удачной игры легионерского звена:



— Хорошая, важная игра получилась для нас, мы забили много голов. Вышли с настроением сыграть сильно, в этом сезоне у нас такие американские горки, играем нестабильно и после прошлого матча с Казанью, мы хотели сыграть с настроением.

— Наше легионерское трио сыграло сегодня очень результативно. Это был особенный настрой на игру или просто все сошлось?

— В принципе мы играли так же, как и раньше. Просто раньше столько забивать не удавалось, но мы продолжали играть в свою игру и сегодня нас прорвало.

