«Салават Юлаев» произвел обмен с «Торпедо»: Назаревича на Сергиенко

ХК «Салават Юлаев» произвел обмен с нижегородским «Торпедо». В уфимский клуб перешел защитник Юрий Сергиенко, а в обратном направлении проследует Илья Назаревич, сообщает пресс-служба уфимской команды.

Назаревич в текущем сезоне сыграл за «юлаевцев» 14 матчей и набрал 1 (0+1) очко, при показателе полезности «-1». В свою очередь, Сергиенко в нынешнем регулярном чемпионате провел 33 игры, записав на свой счет 6 (2+4) результативных баллов, показатель полезности «+4», 26 штрафных минут.

«Наш клуб благодарит Илью Назаревича за профессионализм, проявленный им в матчах, и в рамках тренировочного процесса и желает ему дальнейших успехов в карьере», — говорится в сообщении.

