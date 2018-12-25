Башкирские борцы отличились на Всероссийском турнире памяти Анатолия Тарасова

На Всероссийском турнире по греко-римской борьбе памяти Анатолия Тарасова башкирские борцы стали обладателями шести наград, сообщили в Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан.



Было разыграно десять комплектов наград. На счету сборной Башкортостана шесть медалей.

Награды высшей пробы завоевали уфимец Фанис Валитов (63 кг) и белоречане Ильяс Шахбулатов (77 кг) и Азамат Бикбаев (87 кг).

«Серебро» на счету уфимских спортсменов Магомеда Дудушева (60 кг), Аслана Толова (72 кг) и Адлана Амриева (87 кг).

По итогам турнира чемпионы в своей весовой категории получили право на присвоение звания «мастер спорта России».