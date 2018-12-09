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Россия заняла второе место в рейтинге развивающихся экономик по версии Bloomberg

16:29, 09.12.2018
Россия заняла второе место в рейтинге развивающихся экономик по версии Bloomberg
Фото: pixabay.com

Россия заняла второе место в ежегодном рейтинге развивающихся экономик по версии Bloomberg.

Первое место заняла, как и в прошлом году, Малайзия. В тройку лидеров также вошел Китай. Замыкает первую двадцатку Турция, которая по итогам предыдущего рейтинга была на пятом месте.

Эксперты агентства отмечают, что Россия улучшила показатели несмотря на то, что в ее отношении были введены или ужесточены санкции, передает "РИА Новости".

Ранее Россия заняла вторую строчку по устойчивости к внешним рискам среди развивающихся рынков по версии IHS Markit.

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