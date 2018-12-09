В России брать взятки в 2018 году стали почти на 10 процентов чаще
Брать взятки в России в 2018 году стали почти на 10 процентов чаще, чем годом ранее.
С января по октябрь Генпрокуратура РФ зафиксировала 3 171 случай получения взятки. В прошлом году за аналогичный период выявлено почти 2,9 тыс. случаев.
Чаще всего, согласно данным Генпрокуратуры, брали взятки в Москве (182 случая), Ростовской и Московской областях, а также Челябинской области и Краснодарском крае. Давали взятки чаще всего в Москве и Подмосковье, передает «РИА Новости».
Всего с января по октябрь 2018 года было совершено более 27,1 тыс. преступлений коррупционной направленности, что почти на 2 процента больше, чем в прошлом году. Такие цифры в Генпрокуратуре объяснили растущей выявляемостью, ужесточением законодательства и антикоррупционной пропагандой.
Напомним, что 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день 15 лет назад была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.
Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан и Башкортостан стали лидерами в ПФО по количеству выявленных в этом году коррупционных преступлений.АналитикаПроисшествия
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