Падение стоимости нефти Brent стало рекордным с 2008 года

Стоимость нефти марки Brent в ноябре снизилась на 21,6%, что стало сильнейшим месячным падением с 2008 года, когда ее цена упала на 33,46%.

На последних торгах в ноябре стоимость февральских фьючерсов нефти марки Brent снизилась до $ 59,17 за баррель. Аналогичная ситуация наблюдается с нефтью марки WTI: в прошлом месяце январские фьючерсы этой марки подешевели на 22,49%.



Отмечается, что цена на нефть упала из-за сообщений СМИ о том, что Россия собирается поддержать планы ОПЕК по сокращению добычи нефти, передает РБК.



Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже достигла минимума с ноября 2017 года, опустившись ниже $61.