Средний размер ипотечного кредита в Татарстане составил 1,89 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита в Татарстане на конец октября 2018 года составил 1,89 млн рублей, что на 23,5% выше аналогичного показателя 2017 года (1,53 млн рублей).

По данным НБКИ, в целом по России средний размер ипотечного кредита вырос на 10,2% (или на 203,3 тысяч руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,19 млн рублей.

При этом наибольший средний размер ипотечного кредита в октябре 2018 года был зафиксирован в Москве (4,80 млн руб.), Московской области (3,55 млн руб.), Санкт-Петербурге (3,04 млн руб.), Калужской области (2,75 млн руб.) и Республике Саха (Якутия) (2,63 млн руб.).





