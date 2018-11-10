Замминистра информполитики Кировской области покинет правительство

Заместитель министра по внутренней и информационной политике Кировской области Станислав Куршаков сообщил о планах оставить пост. Он также сообщил, что уже нашел другую работу.

Вопрос об уходе Куршакова уже решен, но пока еще не оформлен официально, пишет портал Newsler.

Пока чиновник не назвал своего нового места работы. При этом в правительстве он трудился около года. До этого Куршаков занимал должность замдиректора ГТРК «Вятка», являлся депутатом регионального парламента.