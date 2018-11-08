В Казани хулиганы повредили несколько припаркованных машин

Ночью в Казани хулиганы повредили сразу несколько припаркованных иномарок.

На опубликованных в соцсети «Вконтакте» роликах видно, что по улице идет группа мужчин, которые бьют ногами по зеркалам припаркованных у обочины авто. После срабатывания сигнализации дебоширы убегают.



В УМВД России по Казани сообщили, что с заявлением обратились жильцы одного из домов по улице Парина. У нескольких автомобилей оказались сломаны боковые зеркала.



Сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба и разыскиваются причастные к преступлению, передает ИА «Татар-информ».

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении четверых дебоширов, которые летом напали на полицейских на улице Чишмяле в Казани.