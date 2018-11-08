Верховный суд РТ отменил приговор экс-директору детдома

Фото: Реальное время

Приговор Елабужского горсуда экс-директору местного детдома Елене Гырдымовой отменен, а ее уголовное дело возвращено в прокуратуру. Такое решение вынесла апелляционная инстанция Верховного суда РТ.

Следствием и судом первой инстанции был «неверно установлен круг потерпевших», объяснила «Реальному времени» причины возврата пресс-секретарь ВС РТ Наталья Лосева.

Напомним, Гырдымову обвиняли в мошенничестве, присвоении и злоупотреблении должностными полномочиями на общую сумму более 2 млн рублей. По версии Следкома, на протяжении нескольких лет директор детдома занималась присвоением чужих премий, зарплат «мертвых душ», средств на обучение приемных семей и даже спонсорской помощи.

Подсудимая вину не признавала, однако Елабужский суд в августе вынес ей обвинительный приговор, наказав условным сроком в 6 лет с испытательным в 4 года и удовлетворив гражданские иски в пользу елабужского детдома, фонда социального страхования, частных лиц и коммерческих организаций.

Отмена приговора означает возврат материалов на дополнительное расследование, по итогам которого будет решаться вопрос об их повторном направлении в суд.