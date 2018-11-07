Глава МВД России сообщил о снижении числа убийств на 27% за пять лет

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев рассказал, что количество убийств в России за последние пять лет сократилось на 27%.

«В последние годы наблюдается снижение уровня преступности, в т.ч. по тяжким видам. За последние пять лет количество убийств сократилось на 27%, разбойных нападений и грабежей — почти наполовину, стало спокойнее на улицах городов. Меньше стало квартирных краж и угонов автомобилей», — заявил Колокольцев в интервью, опубликованном в газете «Аргументы и факты».



В настоящее время правопорядок на территории России обеспечивают 895 тысяч сотрудников МВД, отметил Колокольцев.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что в Татарстане, Пермском крае и Башкирии за последние 3 года зафиксирован рост раскрываемости убийств. Положительная динамика наблюдается еще в 32 регионах России.