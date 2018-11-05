Башкирия возглавила топ-10 регионов России по продажам китайских авто с пробегом

Республика Башкортостан стала лидером среди регионов России по продажам подержанных китайских автомобилей в сентябре 2018 года.

За отчетный период в республике было продано 335 авто, что на 27% больше, чем годом ранее. Второе место занял Краснодарский край с результатом 329 машин (+3%). Замыкает тройку лидеров Свердловская область — 279 авто (+4%). В топ-5 также вошли Ростовская (255 авто; +0,4%) и Московская области (250 авто; -19%), передает "Автостат Инфо".

Кроме того, в топ-10 регионов России по продажам китайских авто с пробегом вошли Челябинская область — 231 авто (-2,5%), Татарстан — 213 авто (+6,5%), Волгоградская область — 195 машин (+7,7%), Оренбургская и Саратовская области — 192 и 179 ед. авто (+15,7% и +17,8% соответственно).

Всего в сентябре 2018 года в России было продано 6550 китайских автомобилей с пробегом, что на 3% больше показателя прошлого года.

Ранее «Реальное время» писало, что российский рынок подержанных автомобилей за полгода вырос на 2%.