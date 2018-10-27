Медведев премировал 11 муниципалитетов в Поволжье за эффективное управление

Поощрения в общем размере 20,6 млн рублей получили 11 муниципалитетов в 6 регионах Поволжья — Башкирии, Татарстане, Чувашии, а также в Оренбургской, Пензенской и Ульяновской областях.



Соответствующее распоряжение о премировании победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как следует из документа, наибольшую премию получила Башкирия (8,3 млн рублей), где победителями конкурса стали три муниципалитета — Уфа, Октябрьский и Урманаевский сельсовет.

Татарстан получил 3,8 млн рублей, Чувашия — 3 млн, Ульяновская область — 2,8 млн. Оренбургская и Пензенская области должны получить 2 и 1,2 млн рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что Чистополь в числе победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» получил от правительства России премию в размере 3,8 млн рублей.