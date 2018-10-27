Медведев премировал 11 муниципалитетов в Поволжье за эффективное управление
Поощрения в общем размере 20,6 млн рублей получили 11 муниципалитетов в 6 регионах Поволжья — Башкирии, Татарстане, Чувашии, а также в Оренбургской, Пензенской и Ульяновской областях.
Соответствующее распоряжение о премировании победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Как следует из документа, наибольшую премию получила Башкирия (8,3 млн рублей), где победителями конкурса стали три муниципалитета — Уфа, Октябрьский и Урманаевский сельсовет.
Татарстан получил 3,8 млн рублей, Чувашия — 3 млн, Ульяновская область — 2,8 млн. Оренбургская и Пензенская области должны получить 2 и 1,2 млн рублей соответственно.
Ранее сообщалось, что Чистополь в числе победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» получил от правительства России премию в размере 3,8 млн рублей.ОбществоВластьИнфраструктура БашкортостанТатарстан
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