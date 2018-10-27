Чистополь получил 3,8 млн рублей от правительства РФ за «Лучшую муниципальную практику»

Чистополь в числе победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» получил от правительства России премию в размере 3,8 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



Всего поощрение получили 24 муниципалитета из 14 регионов за достижение «наилучших результатов в сферах муниципальной экономической политики и управления муниципальными финансами, ЖКХ и городской среды», следует из документа.

Всего на премии будет направлено 40 млн рублей.

Напомним, Чистополь стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» за укрепление межнационального мира и согласия и реализацию мероприятий в сфере национальной политики.