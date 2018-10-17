В Башкирии структура ФСИН заказала строительство гостиницы в Уфе

ФГУП «Управление строительства №3 Федеральной службы исполнения наказаний» заказало строительство гостиницы в Уфе. ООО «Стерлитамакстрой» возьмется за проект за 92,38 млн рублей.

Башкирская структура ФСИН является генподрядчиком строительства центра спортивной подготовки на улице Камышлинской (вдоль Затонского шоссе), передает «Коммерсант».

Из проекта договора, размещенного на сайте госзакупок, следует, что подрядчик должен начать строительство в течение двух дней после передачи ему земельного участка, а завершить — до 15 декабря текущего года. Параметры гостиницы не уточняются.

По данным Kartoteka.ru, в Башкирии по одному юридическому адресу в Стерлитамаке зарегистрированы два ООО «Стерлитамакстрой». Владельцем компаний является Олег Балабанов.