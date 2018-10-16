Российских депутатов и сенаторов обяжут советоваться с гражданами по законопроектам

Депутатов и сенаторов хотят обязать проводить общественные обсуждения разработанных ими законопроектов до официального внесения в Госдуму. Сначала им просто рекомендуют проводить подобные консультации, а затем закрепят это законодательно.

Повысить прозрачность законодательного процесса рекомендовала России Группа государств против коррупции (GRECO) по итогам четвертого раунда оценки в отношении стран-участниц.

На одном из последних заседаний межведомственной рабочей группы по вопросам реализации рекомендаций в Генпрокуратуре обсуждалась возможность размещать законопроекты на специальном сайте в течение 14 дней до их внесения в Госдуму. Это может быть портал проектов нормативных правовых актов, созданный для общественного обсуждения правительственных инициатив, или его аналог, пишут «Известия».

По словам замглавы комитета по безопасности Госдумы Анатолия Выборного, если в обсуждении законопроектов будет принимать участие широкий круг граждан, а не только экспертное сообщество, то это может сделать его более проработанным.