Россияне забрали с валютных счетов в Сбербанка в сентябре $900 млн

В сентябре отток средств физических лиц с валютных счетов в Сбербанке составил $900 млн. Речь идет обо всех иностранных валютах в долларовом эквиваленте, уточнил он.

Эксперты считают, что общий отток средств физлиц из Сбербанка составил около 100 млрд руб., из которых 46 млрд руб. пришлось на рублевые счета, $900 млн. Отток средств, по их мнению, может продолжиться и в октябре.

Приток средств в Сбербанк составил около $1,5 млрд, сообщил «Ведомостям» представитель банка.

Напомним, в августе крупнейшие госигроки лишились в совокупности $8,3 млрд. Эти деньги вкладчики теперь либо хранят в наличных, либо вывели за пределы страны.