Власти Казани назначили слушания по строительству экорайона в Аракчино

Власти Казани назначили общественные слушания по проекту решения Казанской городской думы по переводу земель в Кировском районе под строительство нового экологического района.

Речь идет о 17 участках общей площадью более 205 тыс. кв. м, следует из сборника документов мэрии Казани. Проект предполагает перевод земли из зоны коммунально-складской и рекреационно-ландшафтной зоны в зону многоэтажной жилой застройки. Срок проведения обсуждений — с 27 сентября по 29 ноября 2018 года.

По данным Росреестра, самый крупный участок — площадью 177 тыс. кв. м — разрешено использовать под размещение военных организаций, учреждений и других объектов.

Напомним, новый жилой микрорайон должен появиться на территории бывшей 43-й артиллерийской базы. Подробности — в материале «Реального времени».

