Алексей Потапов: «Если бы проиграли в Уфе, могли вообще домой пешком пойти»

Фото: Victory sport

Нападающий казанского «Ак Барса» Алексей Потапов, принявший участие в разговорном ток-шоу «Sport Stars c Эриком Добролюбовым» на фестивале Multisport Expo, в шутливой форме признался, что в перерыве матча с «Салаватом Юлаевым» у команды и тренера произошел серьезный разговор.

— Я краем уха слышал, что если вы не «вытянете» тот матч, вам сказали, что есть не будете?

— Да, так и сказали, то есть на полное самообеспечение, сказали, посадят. Да что там есть, нас бы и в отель не пустили вообще, скорее всего, домой пешком пойти бы пришлось. А откуда у тебя такая информация? Завтра обязательно выясним, кто «слил» информацию, — пошутил форвард.

Напомним, что в первом «зеленом дерби» сезона «Ак Барс» дважды уступал «Салавату» — 0:3 и 4:1, но в итоге выиграл в серии буллитов (5:4).