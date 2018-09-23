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Три российских города вошли в рейтинг самых опасных городов мира

03:30, 23.09.2018
Три российских города вошли в рейтинг самых опасных городов мира
Фото: pxhere.com

В список самых криминальных городов мира попали три российских — Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Соответствующий рейтинг опубликовал сервис Numbeo, собирающий статистику о качестве жизни в различных странах.

Выше всех в списке из российских городов расположился Новосибирск — 135-е место, Москва (144), Санкт-Петербург (198), следует из данных Numbeo.

Всего в рейтинге числятся 327 городов по всему миру. Самым опасным эксперты признали Сан-Педро-Сула (Гондурас). Второе место заняла столица Венесуэлы Каракас. Замыкает тройку столица Папуа — Новой Гвинеи Порт-Морсби.

Ранее Россия заняла 49-е место в рейтинге стран с наиболее высоким уровнем человеческого развития.

ПроисшествияАналитика
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