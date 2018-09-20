В Казани задержали сотрудника Росреестра по подозрению во взяточничестве

В Казани полицейские задержали 31-летнего старшего специалиста Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ (Росреестра) по подозрению в получении взятки в 15 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, подозреваемый за дополнительное вознаграждение оказал предпринимателю услугу и предупредил его о предстоящей проверке. В результате бизнесмен смог избежать административной ответственности за нарушение ст.7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка», сообщили в пресс-службе УМВД Казани.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Казани СУ СКР по РТ возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Подозреваемый заключен под домашний арест.

Ранее Приволжский райсуд Казани оправдал экс-сотрудницу Росреестра Венеру Сафиуллину по делу о взятках.