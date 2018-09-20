Александр Бурмистров: «Игры с Нижнекамском никогда не были рядовыми. Все знают, как они на нас настраиваются»

Александр Бурмистров, который не так давно был переведен во второе звено, рассказал об игре со своими новыми партнерами, а также поделился ожиданиями от предстоящего татарстанского дерби.

— Как тебе с новыми партнерами играется? — спросил корреспондент «Реального времени» у форварда.

— Отличное играется. Все прекрасно знают, что Данис и Стас очень хорошие игроки, одни из лучших в этой лиге. Так что очень приятно играть с ними.

— Ты показал отличную игру еще в Балашихе в паре с Лукояновым, потом тебя перевели во второе звено и пошли очки. Это ты прибавляешь или дело в новых партнерах?

— Я думаю, что набираю форму и начинаю лучше себя чувствовать. Я не могу сказать, что дело в звеньях. Просто сейчас получается набирать очки с этим звеном.

— Игра с «Нефтехимиком» рядовая или особенная?

— С Нижнекамском никогда не было рядовой игры. Все прекрасно знают, как они настраиваются на нас и какими выходят заряженными. И мы против них особенно играем. Это будет татарстанское дерби.



Матч между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» пройдет завтра в Нижнекамске. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.