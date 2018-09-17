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Происшествия

В Татарстане прокуратура оштрафовала застройщика за работу на объекте без касок

13:49, 17.09.2018 1
В Татарстане прокуратура оштрафовала застройщика за работу на объекте без касок
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Высокогорском районе руководителя ООО «Весна» оштрафовали за работу сотрудников компании на строительной площадке без защитных касок.

Речь идет о строительстве многофункционального делового и обслуживающего здания по улице Большой Красной в Высокогорском районе.

«По закону работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты», — говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам проверки в отношении директора ООО «Весна» возбудили административное дело. Также правонарушитель должен выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей в доход государства.

Ранее в Приволжском районе Казани снесли незаконно построенное трехэтажное здание. Впоследствии объект должен был функционировать в качестве мини-гостиницы.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:14
    Стройнадзор отдыхает, прокуратура работает) мельчают.
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