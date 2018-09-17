В Татарстане прокуратура оштрафовала застройщика за работу на объекте без касок

В Высокогорском районе руководителя ООО «Весна» оштрафовали за работу сотрудников компании на строительной площадке без защитных касок.

Речь идет о строительстве многофункционального делового и обслуживающего здания по улице Большой Красной в Высокогорском районе.



«По закону работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты», — говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам проверки в отношении директора ООО «Весна» возбудили административное дело. Также правонарушитель должен выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей в доход государства.

Ранее в Приволжском районе Казани снесли незаконно построенное трехэтажное здание. Впоследствии объект должен был функционировать в качестве мини-гостиницы.

