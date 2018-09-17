Минниханов выступит с посланием Госсовету 24 сентября

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием Госсовету РТ на открытии осенней сессии 24 сентября.



Минниханов выступит с заявлением о внутреннем и внешнем положении республики, сообщает корреспондент «Реального времени».

Отмечается, что президиум Госсовета РТ постановил созвать 40-е заседание Госсовета РТ в большой концертном зале имени Сайдашева. При этом в этот же день в стенах Госсовета состоится еще одно заседание — 41-е.

Напомним, в 2017 году в рамках послания президента Минниханов обсудил вопросы языковой политики и поручил Минобрнауки РТ «сделать акцент на обеспечении высокого уровня знания и владения русским языком». Президент прокомментировал вопросы обманутых вкладчиков и поставил задачи перед министерствами республики. Подробнее — в материале «Реального времени».